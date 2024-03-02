تساؤلات عديدة.. عوار ضحية مدرب روما مجددا

عرفت القائمة الأساسية لفريق روما الإيطالي التي ستواجه المستضيف مونزا في الجولة 27 من الكالتشيو غياب متجدد للدولي الجزائري حسام عوار.

و أصبح غياب حسام عوار عن التشكيلة الأساسية لنادي روما يطرح العديد من التساؤلات خاصة منذ تولي المدرب ديروسي العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب المقال جوزيه مورينيو.

وكان لاعب الخضر قد نشط عدد من المباريات الرسمية رفقة نادي “الذئاب” في عهد “السبيشل وان” الذي كان وراء استقدامه، أين كانت له الفرصة وبرهن عن إمكانيات كبيرة، سيما في الفترة التي كان فيها النجم الأول ديبالا مصابا، قبل أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب في مشوار الجزائري.