قناة النهار تساؤلات: مراجعة القانون الأساسي للممرضين والأطباء .. أصحاب المآرز البيضاء يرحبون بالقرار بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أوت 2021 - 23:48 شارك غرِّد 57 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970610 اقرأ أيضا تأثيرات كورونا على مرضى القلب..ومدى أهمية اللقاح قناة النهار 06 أوت عمر بطروني: نشكر الرئيس على إهدائنا ملعب الدويرة و والي العاصمة على مركز التدريب بزرالدة قناة النهار 09 أوت بن يخلف : "مخلوفي مجاش مسكين علاجال التهميش !!" قناة النهار 28 جويلية مستغانم: مخلوف..يتقدم لأخذ اللقاح لحماية نفسه وعائلته من الفيروس القاتل قناة النهار 07 أوت