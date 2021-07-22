قناة النهار تساؤلات: وزارة التربية تقرر تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.52 من 20 بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2021 - 23:07 شارك غرِّد 111 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963528 اقرأ أيضا مصطفى هيمون يعزي في وفاة الممثل فريد الروكور.. "كان مهمش في التمثيل.. عيب عليكم مدوا قيمة للفنان" قناة النهار 12 جويلية النوي ينتفض ضد الجميع ويطلب من رئيس الجمهورية بتطبيق إجراءات صارمة بسبب تفاقم الوضع الصحي بالبلاد قناة النهار 22 جويلية عبد الرحمان بن بوزيد: سنستقبل أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح هذا الشهر قناة النهار 07 جويلية شوفو حكايتي.. أم تروي بحرقة كيف تخلصوا من وحيدها غدرا بسبب هاتف فتاة!! قناة النهار 10 جويلية