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قناة النهار

تساؤلات: وزارة التربية تقرر تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.52 من 20

بقلم النهار أونلاين
تساؤلات: وزارة التربية تقرر تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.52 من 20
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