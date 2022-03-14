قناة النهار تساؤلات: وزارة الداخلية تنظم دورات تكوينية لفائدة رؤساء البلديات بقلم النهار أونلاين نشر في 14 مارس 2022 - 22:58 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/A5K06 اقرأ أيضا جيجل : توقيف شخصين وحجز طائرات بدون طيار" درون" أجنبية الصنع قناة النهار 04 مارس غرداية: بيع "الحريرة" على حافة الطرقات..ظاهرة اتسعت رقعتها بالجنوب قناة النهار 13 مارس "إسماعيل فلاح :" ما يحدث في أوكرانيا يؤكد أن الأمن الإعلامي ضروري لمواجهة حروب الجيل الخامس قناة النهار 06 مارس طيب معانا: صدر الدجاج بالجبن و"تيراميسو" بالفراولة قناة النهار 14 مارس المديرية العامة للحماية المدنية تكرم العنصر النسوي بمناسبة "عيد المرأة" قناة النهار 08 مارس طبيبكم: جفاف العين.. أسبابه وطرق علاجه قناة النهار 26 فيفري للإفلات من الأجهزة الأمنية..مجـ رمون ينزعون لوحات ترقيم الدراجات النارية قناة النهار 28 فيفري تحريات: قصة صـ.ـادمة.. إعتـ.ـداء على فتاة بطريقة وحشـ.ـيــة وسـ.ـرقة ذهبها بسكيكدة قناة النهار 01 مارس سبقاق يكشف موعد تسليم الملاعب المعنية باحتضان شان 2023 الرياضة 28 فيفري انطلاق عملية التسجيل للإستفادة من منحة البطالة عبر المنصة الرقمية المستحدثة قناة النهار 25 فيفري