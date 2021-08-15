قناة النهار تساؤلات: وزير الخارجية التركي يؤكد تطابق الرؤىبين الجزائر وتركيا حول القضايا الإقليمية بقلم النهار أونلاين نشر في 15 أوت 2021 - 21:49 شارك غرِّد 25 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=972866 اقرأ أيضا مجمع "التغليف المغاربي" يشرع في تزويد المستشفيات بأسرة من الكرطون المحول قناة النهار 02 أوت فاسألوا: كيف تكون صلاة المسافر وماهي المسافة التي يجب أن تُقصر فيها؟ قناة النهار 10 أوت إعادة رسكلة الخشب وتحويله للوحات فنية قناة النهار 02 أوت برنامج Toutes Options : كل ما يجب معرفته حول تركيب وصاينة نظام السيرغاز قناة النهار 31 جويلية