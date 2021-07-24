قناة النهار تساؤلات: 1305 إصابة و16 وفاة بكورونا في يوم واحد ..الوضعية الوبائية مخيفة بقلم النهار أونلاين نشر في 24 جويلية 2021 - 23:47 شارك غرِّد 69 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964192 اقرأ أيضا مصطفى هيمون يعزي في وفاة الممثل فريد الروكور.. "كان مهمش في التمثيل.. عيب عليكم مدوا قيمة للفنان" قناة النهار 12 جويلية الشيخ النوي: والي عين الدفلى في خرجة غريبة مع المواطنين.. أنت في خدمة المواطن وتمثل الدولة الجزائرية قناة النهار 06 جويلية إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.. أبرز محطات الرجل قناة النهار 08 جويلية أحوال الطقس ليوم الأحد 25 جويلية 2021 قناة النهار 24 جويلية