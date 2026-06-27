تسارع وتيرة إنجاز مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

أفادت مصالح وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، أن أشغال مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي بمختلف مكوناته، متواصلة بوتيرة متسارعة عبر مختلف الورشات المفتوحة، حيث تُنجز الأشغال ليلًا ونهارًا وفق نظام التناوب على مدار الساعة، تجسيدًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم المشروع في الآجال المحددة.

وتشهد أشغال ميناء عنابة تقدمًا ملحوظًا في مختلف العمليات، لاسيما أشغال دق الأوتاد التي تعرف إنجاز 10 أوتاد يوميا. الانطلاق في صب الخرسانة المسلحة لتكوين العوارض الأساسية للرصيف، وردم المواد الحجرية بشكل متواصل. إلى جانب دخول ورشة جديدة مخصصة لتلحيم الأوتاد، تم تجهيزها لدعم وتيرة الإنجاز وتسريع تقدم المشروع.

كما تتواصل أشغال تمديد كاسرة الأمواج، والجرف البحري الرامي إلى توفير العمق اللازم لاستقبال السفن. بالإضافة إلى عملية ردم ما وراء الرصيف بالرمال البحرية، بما يضمن استكمال مختلف مكونات هذا المشروع الاستراتيجي وفق الآجال والمعايير التقنية المعتمدة.

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