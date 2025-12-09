تساقط أمطار بهذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقس من مشمس إلى غائم.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 14 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس. وطقس من مشمس إلى ممطر بالجنوب الشرقي ومنطقة الواحات. وبولاية بشار. وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.