تساقط أمطار جد غزيرة بهذه الولايات بداية من الغد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف قدوم اضطراب جوي نشيط محمّل بأمطار غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا حارا نسبيا، وطقس غائم جزئيا بالمناطق الوسطى والشرقية. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من مستغانم، وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، غليزان، معسكر وتيارت.

بالإضافة إلى ولايات سعيدة، النعامة، البيض، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، تيزي وزو وبجاية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و36 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.