تساقط أمطار جد غزيرة بهذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية غزيرة، على عدة ولايات من الوطن، اليوم وغدا.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 30 و40 ملم محليا.

وستكون صلاحية النشرية بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صباح يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الطارف، وعنابة.

كما أشار تنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة إلى تساقط بكميات تتراوح مابين بين 30 ملم و50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، أم البواقي، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، ميلة وسطيف.