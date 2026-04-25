تساقط أمطار جد غزيرة تتعدى الـ50 ملم بهذه الولايات

بقلم نادية بن طاهر
تساقط أمطار جد غزيرة تتعدى الـ50 ملم بهذه الولايات
أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بكميات قد تتعدى 50 ملم، على عدة ولايات من الوطن، اليوم السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن بداية تساقط الأمطار سيكون على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة الـ23:00 ليلاً.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، البليدة والمدية.

وكذا ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

اقرأ أيضا
