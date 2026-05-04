تساقط أمطار جد غزيرة تصل لـ50 ملم بهذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم الإثنين.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار ستتراوح بين 20 ملم و40 ملم وقد تصل وتتجاوز الـ50 ملم محليا.

وسيبدأ تساقط الأمطار مساء اليوم الإثنين، على الساعة السادسة مساء، لتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء، على الساعة التاسعة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، وغليزان، ومعسكر، وسيدي بلعباس، ومستغانم، الشلف، وعين الدفلى.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، والجزائر، وبومرداس، والبليدة، وسعيدة، وتيارت، تيسمسيلت، والمدية.