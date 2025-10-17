تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات اليوم

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن .

وجاء في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي تيارت، والجلفة، وأولاد جلال، المسيلة، وتيسمسيلت.

بالإضافة إلى ولايات عين الدفلى، والمدية، وتلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، والنعامة، البيض والأغواط.

فيما أفاد تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، بتساقط أمطار رعدية على ولايات الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبجاية، سوق أهراس، وقالمة.

بالإضافة إلى ولايات قسنطينة، وميلة، وسطيف، وبرج بوعريريج، والبويرة، المدية، والبليدة.

وكذا ولايات أم البواقي، وخنشلة، وباتنة، وبسكرة، والوادي، وتقرت، وأولاد جلال.

وتلمسان، وبشار، وغرداية، والمنيعة، وتيميمون، وعين صالح، وأدرار، وتيزي وزو، وبومرداس، والجزائر، وتيبازة، وتبسة، معسكر،وتمنراست.