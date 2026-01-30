تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات حتى الأحد

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار أحيانا على شكل زخات رعدية مرفوقة محليا بحبات البرد بداية من مساء اليوم الجمعة، على عدة ولايات من الوطن.

وتخص هذه النشرية، التي صنفت في درجة يقظة ”برتقالي”، ولايات مستغانم، معسكر، سعيدة، غليزان، تيسمسيلت وتيارت التي ستعرف سقوط أمطار بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم. ويبدأ تساقط الأمطار في هذه الولايات على الساعة السادسة مساء الجمعة، ليستمر إلى الساعة الثالثة صباح السبت.

أما بالنسبة لولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية وعين الدفلى، تفيد النشرية بسقوط أمطار، يوم غد السبت من الساعة الثالثة صباحا إلى الثالثة زوالا، بكميات تتراوح ما بين 20 ملم و30 ملم.

وتشمل هذه النشرية أيضا ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق اهراس. حيث من المتوقع سقوط أمطارمرفوقة بهبات رياح قوية تحت وقع الرعود. بكميات تتراوح ما بين 20 و 40 ملم. وقد تصل أو تفوق محليا 50 ملم على المناطق الساحلية.

وتمتد صلاحية النشرية بالنسبة لهذه الولايات من الساعة السادسة صباح السبت، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة صباح يوم الأحد.