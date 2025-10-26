تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات شمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقساً ممطراً. وتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بعدة ولايات.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الطارف، عنابة، قالمة، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.

بالإضافة إلى ولايات بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، البويرة، الشلف، مستغانم، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، وهران، عين تموشنت وسيدي بلعباس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و34 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 32 و40 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.