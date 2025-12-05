تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات قد تتعدى الـ60 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن، اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف، سطيف، وميلة.

فيما أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من سوق أهراس، وقالمة، وقسنطينة، وباتنة، وخنشلة، تبسة، وبرج بوعريرج.