تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 30 ملم، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار مرتقب اليوم السبت على الساعة الثالثة صباحا، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجلفة، والمسيلة، وعين الدفلى، والمدية، البويرة والبليدة. وكذا ولايات تيبازة، والجزائر العاصمة، بومرداس، وتيزي وزو.

فيما أفادت نشرية ثانية بتساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات تصل إلى 40 ملم، على عدة ولايات، بداية من منتصف نهار اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة الـ02:00 فجر يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من برج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، قالمة وسوق أهراس. وكذا ولايات باتنة، وأم البواقي، وخنشلة، تبسة وبسكرة. وأولاد جلال، وبجاية، جيجل وسكيكدة.