تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات غدا السبت

أفادت نشرة جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 50 و30 ملم، وقد تصل أو تفوق 60 ملم، على عدة ولايات من الوطن، غدا السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار يوم غد السبت. ليستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، وعين تموشنت، وتيارت، ومعسكر، وغليزان، وتيسمسيلت، سيدي بلعباس، وسعيدة.

كما أفادت نشرة جوية خاصة، بتساقط أمطار رعدية، بكميات تتراوح من 30 إلى 20 ملم، وتصل أو تفوق 40 ملم. على ولايات النعامة والبيض، وذلك بداية من يوم غد السبت، على الساعة التاسعة صباحا. لتستمر إلى غاية يوم الأحد، على الساعة السادسة صباحا.

فيما أفادت نشرية جوية، بتساقط أمطار بكَمَيَّات تتراوح بين 40 و20 ملم، على ولايات بشار وبني عباس. بداية من اليوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء. لتستمر إلى غاية يوم السبت، على الساعة السادسة مساء.