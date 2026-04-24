تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بكميات قد تتعدى 40 ملم، على عدة ولايات من الوطن، بداية من مساء اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار متوقع بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الجمعة. إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجلفة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، وسطيف، وميلة، وباتنة، وأم البواقي، خنشلة وتبسة.