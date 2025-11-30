تساقط أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار بكميات تصل إلى 40 ملم محليا، على عدة ولايات جنوب الوطن، غدا الإثنين.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 ملم و40 ملم. حيث يبدأ تساقط الأمطار صباح يوم غد الإثنين على الساعة التاسعة صباحا. لتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة التساعة مساء.

وتتمثل الولاية المعنية بالنشرية في تمنراست.

فيما أفادت نشرية ثانية بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 20 ملم و40 ملم، وذلك بداية من منتصف نهار يوم غد الإثنين. وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من إليزي، جانت.