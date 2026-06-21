تساقط أمطار رعدية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، اليوم الأحد، عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات تيسمسيلت، ان قزام، الأغواط، بني عباس. برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، جانت، الجلفة، تلمسان، البيض، المدية، سعيدة، النعامة وبشار.

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