تساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية لوطن، غدا الإثنين، طقس مشمس إلى غائم. وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية الغربية بعد الظهيرة.

كما ستعرف المناطق الشمالية، طقس جد حار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 37 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا، طقس مشمس، وأمطار رعدية بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و42 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

ودعت مصالح الحماية المدنية إلى إتباع الإرشادات والنصائح التالية :

-بالنسبة للسائقين يجب تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة. حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار. التي تمثلها أو السباحة في البرك المائية التي تخلفها الأمطار.

ودعت إلى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية سواء على الأقدام أو بالمركبات وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما شددت على ضرورة مرافقة الأطفال لا سيما الصغار واختيار الطريق الآمن والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية. التي قد تسقط جراء الرياح القوية.

ودعت الحماية المدنية إلى تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار.

وفي حالة تعطلت السيارة وسط المياه، نصحت الحماية المدنية بمغادرة السيارة والتوجه الى مكان عالي. لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها.