تساقط أمطار رعدية تصل إلى 30 ملم على 7 ولايات

حذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، ستخص هذه الأمطار كل من ولاية البيض والأغواط والجلفة وغرداية.

وسيستمر تساقط الأمطار، إلى غاية الساعة 23.00 سا من مساء اليوم الأربعاء.

بينما ستتراوح كمية الأمطار المتساقطة، بين 20 إلى 30 ملم، حسب ذات النشرية.

وحذرت نشرية خاصة ثانية، لمصلحة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على ولايات ورقلة والوادي ،وبسكرة.

وسيكون تساقط هذه الأمطار المتوقعة بدءً من اليوم الأربعاء، وإلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 09.00 صباحا.

وستتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 30 ملم محليا، حسب ذات النشرية.