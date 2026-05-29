تساقط أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني على خريطة اليقظة، فإن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح ما بين 20 و40 ملم. ومن المتوقع أن تصل إلى 50 ملم محليا، وذلك على ولايتي إليزي وجانت.

وتستمر صلاحية النشرية إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة، حسب ذات النشرية.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتشكل خلايا رعدية على كل من ولايات برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.