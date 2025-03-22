تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات غدا الأحد

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على بعض المناطق الشمالية والجنوبية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الوسطى والغربية، وطقس غائم جزئيا بالمناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، تساقط أمطار رعدية بالواحات ووسط الصحراء، وبالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، بعد الظهيرة. وطقس حار نسبيا وسط وشرق الصحراء.

وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.