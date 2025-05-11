تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا من مشمس، إلى ممطر.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و27 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية، على الجنوب الغربي نحو شمال الصحراء والواحات. وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.