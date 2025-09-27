تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على مناطق جنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بأقصى الجنوب نحو مرتفعات الهقار والطاسيلي بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.