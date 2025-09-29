تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على بعض المناطق الشمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية والوسطى بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 22 و32 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.