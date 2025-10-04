تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على بعض الولايات بشرق وجنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا من مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية. وطقس مشمس بالمناطق الغربية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و33 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25 و33 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 35 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بأقصى الجنوب ومرتفعات الأهقار والطاسيلي بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.