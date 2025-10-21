تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على مرتفعات الأهقار والطاسيلي.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقسا مشمسا.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 28 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و29 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية بمرتفعات الأهقار والطاسيلي بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.