تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا على وسط وغرب البلاد. وطقسا حارا بجنوب الأوراس، وكذا تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و34 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 32 و45 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا وجد حار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 41 و49 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.