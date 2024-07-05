تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار بالمناطق الداخلية للوطن وشمال ووسط وأقصى الجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس مشمس على العموم. وطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة، وطقس حار بالمناطق الشرقية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 37 و43 درجة بالمناطق الداخلية. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس، وطقس جد حار بالواحات ووسط و شمال الصحراء. وأمطار رعدية بشمال ووسط وأقصى الجنوب بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بالمناطق الجنوبية للوطن، بين 40 و49 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.