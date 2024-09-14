تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً مشمسة إلى ممطرة.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، غدا الأحد، طقساً مشمساً. بينما ستعرف المناطق الداخلية، طقسا مشمسا إلى ممطر.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25 و32 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقساً مشمساً، وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الجنوبية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و42 درجة بالجنوب، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.