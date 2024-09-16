تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، أمطار رعدية، وستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.

وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و30 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط أمطار رعدية على شمال الصحراء والساورة، وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و43 درجة بالمناطق الجنوبية، وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.