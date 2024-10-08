تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف طقسا مشمسا إلى ممطر على مختلف مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس إلى غائم.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و 33 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا، طقس مشمس إلى غائم، وكذا تساقط أمطار رعدية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و43 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.