تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض المناطق.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس مشمس. وطقس جد حار بالمناطق الغربية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 30 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30 و39 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس، وتساقط أمطار رعدية بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بالجنوب، بين 30 و43 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.