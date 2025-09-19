تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا مشمسا، وتساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 29 و33 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30 و36 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 32 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.