تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية. وطقس مشمس على المناطق الغربية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 25 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 19 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 25 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس من مشمس إلى ممطر. وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.