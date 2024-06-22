تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس، وأمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

هذ وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و33 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 29 و37 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس، وطقس جد حار بوسط الصحراء والواحات. فيما ستتساقط أمطار رعدية بالواحات ووسط الصحراء بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية للوطن، بين 38 و49 درجة. وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.