تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات شرقية وغربية من البلاد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، ستشهد ولايات مستغانم، معسكر، وهران، عين تيموشنت، سيدي بلعباس و تلمسان. تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف الليل.

وتتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وهذا على كل من ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

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