تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية وتسجيل موجة حر على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول على خريطة اليقظة، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثالثة صباح يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، تيارت، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، إن صالح، أدرار، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

بالإضافة إلى تشكيل نشاط رعدي على كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، الوادي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، المغير وتلمسان.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن تسجيل موجة حر على ولاية برج باجي مختار