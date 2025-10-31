تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف أجواء مشمسة على أغلب ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، اليوم الجمعة، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار غزيرة على 3 ولايات شرق الوطن.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأنطار في كل من سكيكدة، عنابة، والطارف.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و28 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 24 و28 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم الجمعة، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 25 و39 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.