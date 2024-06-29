تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس مشمس. فيما ستعرف المناطق الداخلية الوسطى والشرقية تساقط أمطار رعدية بعد الظهيرة.

هذا وسيكون الطقس جد حار بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 28 و35 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 35 و45 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس، وجد حار بوسط الصحراء والواحات. بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و49 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.