تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، طقساً مشمساً، فيما ستعرف المناطق الداخلية تساقط أمطار رعدية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و36 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 32 و40 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا جد حار، ورعود مع أمطار على أقصى الجنوب. وستتراوح درجات الحرارة بين 38 و49 درجة.