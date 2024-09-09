تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض المناطق.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على السواحل الشرقية. فيما سيكون طقس مشمس على المناطق الوسطى والغربية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 25 و33 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. وكذا تساقط أمطار رعدية على بشار.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و44 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا على الجنوب.