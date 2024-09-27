تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس مشمس إلى ممطر ببعض الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الوسطى والشرقية، طقس مشمس إلى ممطر، فيما ستعرف المناطق الغربية طقس مشمس.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. وطقس مشمس على شمال الصحراء والواحات.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بالمناطق الجنوبية للوطن، بين 34 و43 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.