تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية بعدة مناطق.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا، طقس مشمس إلى غائم بالمناطق الشمالية. وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 29 و35 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و35 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس إلى غائم، وتساقط أمطار رعدية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و42 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.