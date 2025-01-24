تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقطا للأمطار على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، أمطار رعدية، تخص وسط وشمال الصحراء، طيلة نهار يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من غرداية وورقلة وتقرت والمنيعة وتيميمون وأولاد جلال وبسكرة والوادي وعين صالح.

ويأتي هذا، في إنتظار دخول منخفض جوي، محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة، منتصف الأسبوع المقبل.

أما بخصوص باقي ولايات الوطن، فستكون السماء صافية، بإستثناء بعض السحب العابرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

فيما ستتراوح درجات الحرارة، بالمناطق الجنوبية للوطن، بين 14 و33 درجة، وستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.