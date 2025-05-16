تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا السبت، طقس مشمس. وتساقط أمطار رعدية، على المناطق الداخلية والأوراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 23 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب والهقار والطاسيلي. وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.