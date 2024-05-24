تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار الرعدية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا السبت، طقس مشمس، فيما ستعرف المناطق الداخلية تساقط أمطار رعدية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 29 و35 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 33 و46 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.